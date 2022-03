Prysmian corre del 4% in Borsa, commessa per prima interconnessione tra Uk e Germania

Redazione Finanza 2 marzo 2022 - 12:18

Corre a Piazza Affari Prysmian che balza in testa al Ftse Mib, registrando un guadagno di circa il 4 per cento. A sostenere il titolo la notizia della commessa del valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain Limited e NeuConnect Deutschland GmbH per la progettazione, produzione, installazione, test e collaudo “chiavi in mano” di un’interconnessione sottomarina di 725 km che per la prima volta collegherà direttamente le reti elettriche tedesche e inglesi. Questo sistema in cavo sottomarino e terrestre dalla capacità di 1.400 MW collegherà due dei maggiori mercati energetici europei, favorendo l’uso e l’integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile in Germania e nel Regno Unito.L’interconnessione NeuConnect è un progetto finanziato privatamente, sviluppato da un gruppo di investitori internazionali, tra cui Meridiam, Allianz Capital Partners e Kansai Electric Power, ed è subordinato al successo della gara di appalto della stazione di conversione e agli accordi di finanziamento del progetto.Il progetto, spiega la nota, metterà a disposizione il collegamento in cavo che correrà lungo la tratta dalla stazione di conversione inglese situata sull’Isola di Grain, nel Kent (Regno Unito), e attraverserà le acque inglesi, olandesi e tedesche fino al punto di approdo tedesco nella Bassa Sassonia, per arrivare infine alla stazione di conversione nelle vicinanze di Wilhelmshaven. Il progetto NeuConnect fornirà un’importante infrastruttura per la trasmissione di energia che contribuirà ai più ampi obiettivi europei che puntano a incrementare la disponibilità di energia elettrica economicamente conveniente, sostenibile e sicura.