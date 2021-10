Prysmian continua partnership con Openreach in Uk

Redazione Finanza 11 ottobre 2021 - 14:18

Prysmian ha annunciato l’estensione della propria partnership con Openreach, l’azienda più grande nella gestione della rete digitale in UK, con un nuovo contratto di tre anni. Il gruppo italiano metterà a disposizione la propria esperienza e capacità di innovazione per supportare il piano “Full Fibre” di Openreach per la costruzione di una rete a banda larga, fondamentale affinchè il Governo britannico raggiunga il target di fornire una connessione ad un Gigabit per l’85% del Regno Unito entro il 2025. Openreach fa seguito al rinnovato impegno nell’investimento da parte della propria capogruppo BT Group, e ciò comporta che porterà la tecnologia Full Fibre ad un totale di 25 milioni di edifici, inclusi 6 milioni nelle zone più difficili da raggiungere.