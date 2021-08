Prysmian: consegnata nave posacavi da record Leonardo da Vinci

Daniela La Cava 9 agosto 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato la consegna della nave da record Leonardo da Vinci. Un asset unico che va ad aggiungersi all’attuale flotta di navi posacavi all’avanguardia del gruppo, che permetterà un’esecuzione più efficiente e sostenibile dei progetti a livello internazionale per lo sviluppo di reti elettriche smart e green, supportando la transizione energetica. La Leonardo da Vinci farà base ad Arco Felice, centro all’avanguardia del Gruppo dal 1960 per la realizzazione di cavi sottomarini impiegati nelle interconnessioni sottomarine in tutto il mondo. Con l’obiettivo di offrire ai clienti un’eccellenza manufatturiera all’avanguardia per lo sviluppo di infrastrutture di reti elettriche a supporto della transizione energetica, Prysmian Group ha deciso di investire ulteriormente nel suo centro di punta, con un progetto di innovazione dal valore di €75 milioni da completare entro il 2022.“La Leonardo da Vinci è la nave posacavi più efficiente al mondo e d’ora in avanti sosterrà le prospettive a lungo termine del Gruppo nel settore delle installazioni in cavo sottomarino, rappresentando una soluzione rivoluzionaria per rafforzare la nostra leadership nei mercati delle interconnessioni e dei parchi eolici offshore”, ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group.