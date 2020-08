Prysmian confermato nell’indice FTSE4Good, migliora la sostenibilità

simone borghi 28 agosto 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group è stato confermato nell’indice FTSE4Good Index Series, migliorando leggermente il proprio punteggio da 3,9/5,0 nel 2019 a 4,0/5,0. Prysmian ha registrato un progresso significativo soprattutto nella sostenibilità ambientale. Il Gruppo è incluso nell’indice FTSE4Good sin dal 2015.Accanto alle performance migliorate dell’indice FTSE4Good, Prysmian Group ha incrementato anche i punteggi dell’EcoVadis Index, ottenendo 76 su 100 e aggiudicandosi quindi il livello di riconoscimento Platinum.In particolare, il gruppo si è dato l’obiettivo di portare al 50% la percentuale dei ricavi da prodotti “low carbon” entro il 2022. I sistemi in cavo sottomarino e terrestre per la trasmissione e distribuzione di energia, i cavi per le applicazioni del settore delle energie rinnovabili e i cavi in fibra sono di importanza strategica per la transizione energetica e l’economia decarbonizzata.Un particolare focus è dedicato anche alla sostenibilità di operations e supply chain con l’impegno di diminuire le emissioni di CO2 del 2-3% e il consumo energetico del 3% entro il 2022, incrementando contemporaneamente la percentuale di rifiuti riciclati del 66%.