Prysmian: completato con successo progetto parco eolico offshore in Germania

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha concluso con successo il collaudo del collegamento elettrico del parco eolico offshore DolWin3 nel Mare del Nord alla rete di trasmissione elettrica tedesca. Lo comunica il gruppo italiano attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni precisando di essersi aggiudicato questo progetto nel febbraio 2013 con una commessa assegnata da Alstom Grid (ora GE Grid GmbH) per conto dell'operatore di rete tedesco-olandese TenneT.DolWin3, terzo collegamento offshore nel cluster denominato "DolWin", collega la piattaforma di conversione offshore DolWin Gamma, situata a circa 85 km al largo della costa nel Mare del Nord, all’entroterra tedesco con lo scopo di trasmettere energia pulita e rinnovabile alla rete elettrica del paese. Come fornitore di servizi sul modello “one-stop-shop”, Prysmian si è occupata della fornitura, installazione e collaudo dei collegamenti elettrici in cavo sottomarino e terrestre estruso.