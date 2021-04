Prysmian: completata prima interconnessione sottomarina tra Creta e Grecia continentale

Valeria Panigada 1 aprile 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group e Independent Power Transmission Operator (IPTO) hanno annunciato oggi il completamento dell’interconnessione sottomarina tra l’isola di Creta e la Grecia continentale. Si tratta di un progetto record in quanto Prysmian ha installato la nuova tecnologia in cavo - basata su un’armatura sintetica più leggera dell'acciaio del 30% - per la prima volta ad una profondità massima di circa 1.000 metri. Il progetto ha un valore complessivo di 125 milioni di euro, ed era stato assegnato a Prysmian Group nel 2018 da IPTO, l’operatore del sistema di trasmissione della rete elettrica in Grecia. La prima interconnessione fra Creta e la Grecia continentale dovrebbe diventare operativa nei prossimi mesi.