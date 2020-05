Prysmian: commessa in Francia per fornitura sistemi in cavo sottomarino inter–array

Daniela La Cava 28 maggio 2020 - 07:55

Nuova commessa, questa volta in Francia, per Prysmian. Ailes Marines, responsabile della realizzazione, costruzione, installazione e funzionamento del parco eolico offshore nella baia di Saint-Brieuc, ha assegnato al gruppo italiano attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, una commessa del valore di circa 80 milioni di euro per la fornitura dei sistemi in cavo sottomarino inter–array per il parco eolico offshore Saint-Brieuc.Una commessa che vedrà impegnata Prysmian nella progettazione, fornitura, installazione e collaudo “chiavi in mano” a 360° di 90 km di cavi inter-array tripolari da 66 kV HVAC (alta tensione in corrente alternata - High Voltage Alternating Current) con isolamento in XLPE. Le anime dei cavi saranno prodotte nei centri di eccellenza del Gruppo a Montereau-Fault-Yonne e Gron (Francia) e poi assemblati e ultimati a Nordenham (Germania), offrendo al mercato francese sistemi Prysmian all’avanguardia prodotti a livello locale. La consegna e il collaudo sono previsti entro la fine del 2022.