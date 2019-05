Prysmian: commessa da 200 mln di euro per cablaggio parco eolico in Usa

Daniela La Cava 16 maggio 2019 - 09:33

Prysmian si è aggiudicata una commessa del valore di circa 200 milioni assegnata da Vineyard Wind LLC, società statunitense attiva nello sviluppo di parchi eolici offshore posseduta al 50% dai fondi Copenhagen Infrastructure Partners e 50% da Avangrid Renewables (parte di Iberdrola), per lo sviluppo di un sistema in cavo sottomarino che porterà energia rinnovabile alla rete elettrica di terraferma. Lo rende noto il gruppo italiano dei cavi indicando che la Notice to Proceed è attesa entro la fine del 2019. Prysmian si occuperà della progettazione, produzione, installazione e collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) composto da due cavi tripolari da 220 kV con isolamento estruso XLPE. La consegna e il collaudo del progetto sono previste per il 2021.Prysmian si occuperà anche della fornitura di un sistema PRY-CAM per il monitoraggio permanente del collegamento elettrico, composto da soluzioni DTS (Distributed Temperature Sensing) e RTTR (Real Time Thermal Rating) e analisi dei dati, effettuata con un algoritmo di intelligenza artificiale che consente di identificare eventuali malfunzionamenti del sistema attraverso la generazione di allarmi automatici.