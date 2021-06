Prysmian: commessa da 140 mln dalla utility turca Teias

Daniela La Cava 18 giugno 2021 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha annunciato di avere vinto una commessa del valore totale di 140 milioni di euro assegnata dalla utility turca Teias per progettare, fornire, installare e collaudare due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia. Il primo collegherà l’Europa e l’Asia, mentre il secondo attraverserà il Golfo di Izmit in Asia. La cerimonia ufficiale per la firma del contratto è prevista entro giugno, a cui seguirà l’immediata autorizzazione a procedere (notice to proceed). Il completamento di entrambi i progetti è previsto entro il 2023.Questi progetti, spiega la nota, andranno a completare le altre interconnessioni sviluppate da Prysmian per Teias in passato (Dardanelles II e Dardanelles I), posizionando quindi il Gruppo come uno dei principali player per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti a incrementare la solidità della rete di trasmissione turca e ad assicurare flussi di energia a costi competitivi tra l’Asia e l’Europa