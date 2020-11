Prysmian avvia procedura legale contro Emtelle su possibile violazione alcuni brevetti nel Regno Unito

Titta Ferraro 27 novembre 2020 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Prysmian, insieme alla propria consociata nel Regno Unito Prysmian Cables & Systems Limited, ha attivato una procedura giudiziaria nei confronti di Emtelle UK Limited ai fini di accertare la violazione di alcuni suoi brevetti in UK. Prysmian rivendica che i prodotti FibreFlow di Emtelle violano le designazioni nel Regno Unito delle patenti Europee di Prysmian EP (UK) 1,420,279 B1 e EP (UK) 1,668,392B1 per cavi in fibra ottica."I cavi per le telecomunicazioni di Prysmian possono vantare record nell’industria in termini di quantità e densità di fibre, con molti brevetti depositati nel campo dei cavi ottici e delle tecnologie ottiche” ha affermato Philippe Vanhille, EVP Telecom Business di Prysmian Group. “Per questo, siamo sempre più attenti alla protezione della nostra tecnologia e dei nostri investimenti contro ogni utilizzo non autorizzato dei nostri brevetti.”Il brevetto europeo EP ‘392 è relativo a cavi ottici per telecomunicazioni, ed in particolare a un cavo ottico per telecomunicazioni con diametro molto ridotto. Il brevetto europeo EP ‘279 è relativo a cavi ottici per telecomunicazioni, in particolare a un disegno di cavi ottici ottimizzati con struttura ad elica aperta.