Prysmian avvia procedimenti giudiziali contro concorrente per violazione brevetti

Valeria Panigada 28 luglio 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha avviato due procedimenti giudiziali contro una società concorrente nel campo dei cavi in fibra ottica per telecomunicazioni per violazione di brevetti. "Per proteggere la propria tecnologia ed investimenti contro ogni utilizzo non autorizzato dei propri brevetti, Prysmian ha avviato due procedimenti", si legge nella nota odierna. Si tratta nello specifico di due brevetti relativi a cavi ottici per telecomunicazioni: quello europeo EP ‘392 relativo a un cavo ottico per telecomunicazioni con diametro molto ridotto, e quello in Germania EP ‘700 relativo a cavi ad unità raggruppate che contengono fibre ottiche. I due procedimenti sono stati avviati presso la Corte del Distretto di Monaco, Germania.