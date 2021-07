Prysmian: attivata procedura giudiziaria per violazione di brevetti nei confronti di Sterlite

simone borghi 21 luglio 2021 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group continua a proteggere le proprie tecnologie ed investimenti in R&D. Insieme alla sua consociata in UK Prysmian Cables & Systems Limited ha avviato presso l’Alta Corte del Regno Unito procedimenti giudiziari per violazione di brevetti nei confronti di Sterlite.Prysmian sostiene che i prodotti cavi in fibra ottica Micro-LITE Multitube Single Jacket di Sterlite violino le designazioni nel Regno Unito dei brevetti europei di Prysmian EP (UK) 2,390,700B1 e EP (UK) 1,668,392B1 per cavi in fibra ottica.