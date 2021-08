Prysmian amplia gamma cavi Sirocco hd per reti Fttx e 5g

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Prysmian estende la sua gamma di minicavi Sirocco HD includendo un cavo a 576 fibre ottiche. I cavi Sirocco HD forniscono ancora una volta diametri e densità di fibre record per i minicavi soffiati. Il nuovo cavo vanta 576 fibre con un diametro di 9,5 mm, fornendo una densità di fibra di 8,1 fibre per mm2, ed è installabile in un condotto da 12 mm.Gli sviluppi dei prodotti Sirocco HD, spiega la società in una nota, dimostrano l'impegno del gruppo a rispondere alle esigenze in evoluzione del mercato e ad offrire una soluzione scalabile ad alta densità, fisicamente compatta e di facile installazione per una soluzione a prova di futuro. Non solo vedremo vantaggi attraverso reti ottiche più veloci e stabili, le installazioni diventeranno più cost effective e più rispettose dell'ambiente, il tutto con costi operativi inferiori.