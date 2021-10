Prysmian: al via la realizzazione del parco eolico Vineyard in Usa, progetto da 200 mln

Valeria Panigada 1 ottobre 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Al via la realizzazione da parte di Prysmian del parco eolico Vineyard negli Stati Uniti. Il gruppo ha infatti ottenuto la “Notice to Proceed” relativa al contratto di circa 200 milioni di euro per la fornitura di un sistema in cavo sottomarino per il parco eolico, che consisterà in una serie di 62 turbine eoliche e genererà 800 megawatt di elettricità all'anno alimentando oltre 400.000 case.Il contratto, assegnato al Gruppo Prysmian nel 2019 da Vineyard Wind, prevede lo sviluppo di un sistema in cavo sottomarino che porterà energia rinnovabile alla rete elettrica di terraferma. Il gruppo è responsabile per la progettazione, produzione, installazione e collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata. La consegna e il collaudo del progetto sono previste per il quarto trimestre del 2023.