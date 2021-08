Prysmian: accordo per 200 km di Steel Tube & Thermoplastic Electro-Hydraulic Umbilical con Petrobras

Daniela La Cava 5 agosto 2021 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha siglato un contratto con Petrobras per la fornitura di un totale di 200 km di umbilical elettro-idraulici di ultima generazione per operazioni ad elevata profondità, che utilizzano tecnologie Steel Tube e Thermoplastic, e servizi specializzati di logistica e operazioni offshore, destinati al potenziamento delle installazioni e delle operazioni di progetti “brown field” e green field”. E' quanto si apprende in una nota del big italiano attivo nell’industria dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. La fornitura, che ha un valore di circa 66 milioni di euro, fa seguito alla recente commessa da 350 km e andrà a supportare tecnologicamente il potenziamento delle installazioni e delle operazioni di Petrobras.