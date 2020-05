Prysmian, accordo con Vattenfall per il primo parco eolico offshore in Olanda

Valeria Panigada 20 maggio 2020 - 09:35

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha finalizzato il contratto per il progetto assegnato da Vattenfall, uno dei principali produttori europei di energia elettrica, per la realizzazione di sistemi in cavo inter-array sottomarini per un parco eolico offshore in Olanda. Con questa commessa, Prysmian amplia ulteriormente il suo portafoglio ordini. Il gruppo sarà responsabile della progettazione, fornitura e collaudo di circa 170 km di sistema in cavo inter-array, oltre ai relativi accessori. I cavi saranno prodotti nel centro in Germania e la consegna è prevista nel 2022.“Siamo lieti di sostenere Vattenfall in questo importante progetto che fornirà all’Olanda elettricità a zero emissioni di CO2 - ha commentato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian - I nostri sistemi in cavo a 66 kV, se comparati ai 33 kV, permettono di risparmiare fino al 15% dei costi per i parchi eolici offshore, supportando così lo sviluppo e la crescita del mercato dell’energia rinnovabile”.Il parco eolico offshore Hollandse Kust Zuid 3 e 4 raggiungerà una capacità installata di circa 750 MW e una produzione annua di energia pari al consumo di circa 1–1,5 milioni di famiglie olandesi. Questo progetto rientra in un piano energetico più ampio promosso dal governo olandese, volto a rendere sostenibile entro il 2023 il 16% dell’energia consumata complessivamente nel paese.