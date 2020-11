Prysmian: accordo come “preferred bidder”, valore di oltre 200 mln

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato ieri di avere sottoscritto un accordo come “preferred bidder” del valore di oltre 200 milioni di euro con RWE Renewables Sofia Offshore Wind Farm, il secondo sviluppatore di parchi eolici offshore al mondo, per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta tensione sottomarino e terrestre “chiavi in mano” per collegare il parco eolico offshore Sofia alla terraferma. La finalizzazione del contratto è soggetta alle negoziazioni finali e alla decisione finale da parte di RWE sull’investimento nel progetto stesso.Situato a 195 km della costa nord-orientale del Regno Unito, nell’area centrale del Mare del Nord denominata Dogger Bank, il parco eolico offshore Sofia da 1,4 GW è il più grande parco eolico offshore attualmente in fase di realizzazione da RWE Renewables, nonché il più lontano dalla terraferma. Nel 2025, una volta a regime, sarà in grado di fornire sufficiente energia rinnovabile ad oltre 1,2 milioni di abitazioni in UK.In particolare, con la firma del contratto e l’autorizzazione a procedere (NTP – Notice to proceed) attese nel primo trimestre 2021, Prysmian sarà responsabile per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema simmetrico in cavo unipolare ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) che collegherà la sottostazione offshore alla stazione di conversione sulla terraferma in Teesside.