Prysmian accelera la trasformazione digitale, siglato accordo triennale con IBM

Prysmian accelera la sua trasformazione digitale per integrare al meglio la sua presenza in 50 paesi nel mondo. Il gruppo dei cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni ha siglato un accordo della durata di tre anni con IBM. Il nuovo accordo prevede l'integrazione di un’infrastruttura tecnologica ibrida, gestita da IBM Services, che integra IBM Cloud per promuovere la digitalizzazione dei servizi. Dopo l’acquisizione della società americana General Cable, avvenuta nel 2018, Prysmian integrerà la propria infrastruttura IT con IBM Cloud per sfruttare il potenziale di tecnologie come Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Human Augmentation.