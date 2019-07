Prysmian: accelera integrazione con General Cable in Sud America

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group accelera l’integrazione di General Cable in Sud America, inaugurando il nuovo headquarter regionale di Sorocaba, nella provincia di San Paolo in Brasile. Il big italiano dei cavi lascia quindi il sito di Santo André e integra le organizzazioni Prysmian e General Cable nel nuovo centro di Sorocaba, realizzato con un investimento di circa 35 milioni di euro che ha consentito di espandere anche il sito produttivo di Poços de Caldas.Ad inanugurare il nuovo quartier generale l'amministratore delegato di Prysmian, Valerio Battista, e il ceo della regione Latam, Juan Mogollon, in occasione della celebrazione del 90esimo anniversario della presenza del Gruppo in Brasile. "Il Sud America e il Brasile sono mercati strategici, dove l’integrazione con General Cable ha rafforzato la nostra competitività, come dimostrano le performance positive dei primi mesi del 2019 - commenta l'a.d. Battista -. Gli investimenti nei siti di Poços de Caldas e Sorocaba, ci consentiranno di servire ancora meglio i nostri clienti e cogliere le opportunità che pensiamo possa riservare la domanda di reti broadband e energie rinnovabili".Gli investimenti nel sito di Sorocaba sono stati destinati, spiega una nota, alla costruzione di un nuovo centro direzionale, che sostituisce il precedente headquarter di Santo André, e all’espansione della capacità produttiva.