Prysmian: JpMorgan AM detiene l'1,005% (Consob)

Redazione Finanza 3 dicembre 2020 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

JpMorgan Asset Management detiene una partecipazione nl capitale di Prysmian pari all'1,005 per cento. L'operazione è datata 27 novembre 2020 e la quota è detenuta in indiretta gestione non discrezionale del risparmio proprietà prestatario. Lo si legge in una nota Consob diffusa oggi relativa alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.