Prysmian: Equita ribadisce hold dopo investimenti per sviluppo banda larga e 5G in Usa

Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione hold e il target price di 32,5 euro su Prysmian all'indomani dell'annuncio dell'investimento di 85 milioni di dollari in importanti miglioramenti di macchinari e tecnologia negli stabilimenti del Nord America, consentendo di soddisfare le crescenti esigenze produttive dei clienti telecom a supporto dello sviluppo del 5G."Il business Telecom pesa per il 24% dell'Ebitda adjusted 2021 di gruppo, e il Nord America il 30-35% della divisione. Nel Pprimo semestre 2021 il settore telecom ha registrato una crescita organica del fatturato del 15,5%, e in Nord America Prysmian continua a sperimentare una forte domanda di fibra ottica (nostra stima 2021-2022 per la divisione Telecom +12%/+4%)", segnalano gli esperti della sim milanese. La maggior parte di questi investimenti e miglioramenti coinvolgeranno lo stabilimento di Claremont, North Carolina per espandere la produzione di prodotti ottici. Inoltre, si prevede che la struttura porterà a 620 il numero dei propri dipendenti nei prossimi 18 mesi, aprendo fino a 70 nuovi posti di lavoro. "Le nostre stime di capex 2021-22 di 265-300 milioni già incorporano investimenti di miglioramento e sviluppo tecnologia nel settore Telecom", aggiungono da Equita.