Prysmian: Equita dice hold, sotto lente ultime notizie sull'Australia

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Prysmian sotto la lente d'ingrandimento di Equita che conferma la raccomandazione hold (tenere in portafoglio), con target price di 21 euro e si sofferma su un articolo del Financial Times che parla di alcuni progetti in Australia nel settore dell’energia rinnovabile nel business dei cavi sottomarini."Ad oggi, la pipeline di opportunità nel business della trasmissione energia (circa il 25% dell'Ebitda rettificato di gruppo) per Prysmian è principalmente legata all`Europa, seguita dal Nord America", segnalano gli esperti aggiungendo però che "queste notizie evidenziano che la transizione energetica si sposterà in futuro anche in altre aree geografiche, e questo rappresenta una notizia positiva per Prysmian".