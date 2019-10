Prysmian: Corporate Hangar lancia la prima start-up Alesea

simone borghi 15 ottobre 2019 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group è pronta a lanciare, in collaborazione con il proprio Innovation Hub Corporate Hangar, Alesea, la soluzione IoT che fornisce assistenza virtuale per la gestione delle bobine. Si tratta della prima start-up ad entrare nella fase Runway di Corporate Hangar, l’Innovation Hub co-fondato da Prysmian Group nel 2017 per supportare e sviluppare progetti di grande interesse e valore.“Alesea trasforma le bobine da semplice packaging ad asset intelligente”, commenta Francesco Fanciulli, Executive Vice President Energy Business di Prysmian Group. “Attraverso questo strumento supporteremo i nostri partner per aiutarli a ottenere performance migliori in termini di efficienza operativa e sostenibilità. Ancora una volta, grazie a questa soluzione digitale per l'industria dei cavi, il Gruppo si conferma all'avanguardia dell'innovazione. Abbiamo una roadmap di sviluppo ambiziosa e miriamo a raggiungere una scala globale già nel 2020”.