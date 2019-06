Prysmian: CEO conferma target 2019, titolo guadagna terreno a Piazza Affari (analisti)

Alessandra Caparello 14 giugno 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Segna un rialzo attuale dello 0,90% sul listino milanese il titolo Prysmian a seguito delle dichiarazioni rese dall’ad Valerio Battista in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Il ceo del gruppo dei cavi spiega che Prysmian scommetterà soprattutto sull’offshore americano e conferma gli obiettivi 2019 di margine operativo lordo e free cash flow. Come riporta Mediobanca tra i punti salienti toccati durante l'intervista vi è il progetto Viking link, del valore di circa 800 milioni di euro, da assegnare entro la fine di giugno. Prevediamo che l'azienda ne ottenga una parte dicono gli analisti di Mediobanca. Il CEO ha ribadito che l’azienda sta effettuando diversi test interni su questa tecnologia, al fine di riutilizzarla nelle prossime gare d'appalto. Secondo gli analisti, l’indebitamento finanziario netto quest'anno si avvicina ai 2 miliardi di euro (escluso l'impatto degli IFRS16), in linea con le stime e la società può valutare la possibilità di vendere alcune piccole attività non strategiche per accelerare la riduzione del suo livello di indebitamento. Il giudizio degli analisti di Mediobanca su Prysmian è neutral con target price a 21.30 euro.