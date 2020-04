Prysmian: Battista, presenza in diversi paesi permetterà di contrastare impatto coronavirus

Valeria Panigada 1 aprile 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Prysmian rimane fiduciosa sul futuro nonostante l'emergenza coronavirus. In una intervista rilasciata all'agenzia Reuters, Valerio Battista, amministratore delegato del gruppo dei cavi, rassicura il mercato dicendo che la diversificazione geografica, con 106 impianti nel mondo, permetterà a Prysmian di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza in corso. "Se dobbiamo fermare un impianto in Italia, possiamo rifornire il mercato con prodotti di un'altra area geografica, siamo molto flessibili", ha sottolineato Battista all'agenzia. Al momento, lo stop sta riguardando gli stabilimenti in Italia e Spagna, mentre nel resto dell'Europa, negli Stati Uniti e in Asia l'attività è regolare. L'amministratore delegato ha comunque precisato che non è stata ancora fatta una previsione delle conseguenze del coronavirus, in quanto è ancora prematuro una valutazione completa.Intanto Prysmian ha confermato la sua capacità di generare flussi di cassa e di sostenere una equilibrata politica di dividendi nel lungo periodo, "ritenendo la struttura finanziaria, la liquidità e le linee di finanziamento disponibili adeguate a fronteggiare il nuovo quadro economico e finanziario conseguente alla emergenza sanitaria attualmente in corso", ha aggiunto il gruppo al momento dell'annuncio della revisione del dividendo.