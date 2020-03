Prsymian: utile netto in crescita nel 2019. Proposto dividendo di 0,5 euro per azione

Alessandra Caparello 6 marzo 2020 - 08:43

Ricavi in lieve flessione a 11.519 milioni, mentre l’utile netto è in forte miglioramento a 296 milioni, rispetto ai 58 milioni del 2018 per Prysmian che ha approvato i risultati per il 2019.L’EBITDA Rettificato supera il miliardo di euro, attestandosi a €1.007 milioni mentre l’indebitamento Finanziario Netto è pari a €2.140 milioni in miglioramento rispetto a 2.222 milioni. “Forte generazione di cassa oltre le attese e EBITDA Rettificato che supera il miliardo di Euro sono tra i fattori che hanno consentito al Gruppo di chiudere un positivo Bilancio 2019”, commenta l’Amministratore Delegato Valerio Battista. “Importante il contributo generato dal Business Projects che ha segnato nel finire dell’anno alcune milestone importanti, come il take over dell’interconnessione Western Link”. Il Consiglio di Amministrazioneproporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario di €0,5 per azione,per un ammontare complessivo di circa €132 milioni.