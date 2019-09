Protezione dei dati: solo il 28% delle aziende è in linea con i requisiti Gdpr

Valeria Panigada 26 settembre 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

A più di un anno dall’entrata in vigore della normativa europea sulla protezione dei dati personali, la cosidetta GDPR (General Data Protection Regulation), solo il 28% delle aziende è riuscito a soddisfare pienamente quanto richiesto dal regolamento. E' ciò che emerge da un'indagine del Capgemini Research Institute, mostrando come il livello di preparazione delle aziende sia stato ampiamente sovrastimato.Lo scorso anno, infatti, era risultato che il 78% delle organizzazioni sarebbe stato pronto per l'entrata in vigore del GDPR nel maggio del 2018. Tuttavia, le aziende stanno scoprendo i vantaggi derivanti dalla conformità al regolamento: l'81% di coloro che sono in linea con il GDPR afferma di aver avuto un impatto positivo in termini di reputazione e brand image.