Promotica: presentata domanda ammissione quotazione su Aim Italia

Daniela La Cava 20 novembre 2020 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Promotica ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia. Il roadshow, organizzato interamente in modalità virtuale, è stata l’occasione per presentare alla comunità finanziaria il track-record della società, la professionalità e credibilità del management aziendale.Promotica è attiva in Italia nel settore loyalty. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, l’azienda agisce come full service loyalty provider, gestendo ogni fase di campagne ed operazioni promozionali.