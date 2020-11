Promotica debutta su Aim Italia

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Promotica debutta sull'Aim Italia. L'agenzia operativa nel settore del loyalty marketing in Italia è la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 134 il numero delle società attualmente quotate sul listino dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società (parte del network ELITE di Borsa Italiana) ha raccolto 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15% (16,77% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 28 milioni. La società è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’operazione.“Lo sbarco in Borsa rappresenta l'inizio di un nuovo percorso di crescita, che vedrà la realizzazione del già avviato programma di espansione e consolidamento in Italia e all'estero. Vorrei ringraziare tutto il team di Promotica per il lavoro svolto, certo che il capitale umano sia la chiave per il successo di ogni progetto di sviluppo, e gli investitori che hanno creduto in noi, comprendendo l'unicità e la qualità della nostra proposta”, ha commentato Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica.