Prometeia: 'Coronavirus in Italia, Pil 2020 rivisto a -0,3%'

Laura Naka Antonelli 27 febbraio 2020 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

"La scorsa settimana, con le informazioni disponibili al 17 febbraio, abbiamo pubblicato il nostro Brief con un focus che raccoglieva informazioni quantitative e valutazioni sugli effetti del coronavirus sull'economia globale e sull'Italia. Stimavamo in -0,1% del PIL gli effetti sul nostro Paese come riflesso della caduta della produzione e della domanda interna cinese e degli effetti sugli scambi internazionali, oltre che sul turismo cinese in Italia". Così inizia il report di Prometeia dal titolo "Coronavirus in Italia, Pil 2020 rivisto a -0,3%".Prometeia precisa che "qualsiasi valutazione degli effetti economici dipende comunque in modo decisivo dalla durata del contagio e dalle misure atte a contenerlo".