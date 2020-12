Prometeia: 'Bce potenzia aiuti, spread BTP-Bund sotto 100 punti a metà 2023'

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2020 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Grazie all'azione della Bce, "lo spread Btp-Bund dovrebbe quindi restare sugli attuali livelli, attorno ai 120 punti base per tutto il 2021, per poi scendere fino a sotto quota 100 a metà 2023". E' quanto emerge dal rapporto di Prometeia appena reso noto, "Dai fondi europei una spinta da 1,2 punti di Pil. Ma servono le riforme strutturali"."La Bce - ricorda Prometeia -ha indicato la possibilità di tempi più lunghi per uscire dall'attuale crisi e la necessità di potenziare gli strumenti a sostegno dell'economia per garantire il funzionamento dei mercati finanziari: l'estensione del Pepp, maggiore di quanto previsto a settembre, e il conseguente allungamento del reinvestimento di titoli fino a fine 2023 garantiranno condizioni favorevoli straordinarie per tutto l’orizzonte di previsione. Il supporto proveniente dai fondi europei (Next Generation EU-Recovery Fund) fornirà un ulteriore elemento di assicurazione sui mercati e l'effetto espansivo sulla crescita esteso su più anni metteranno in secondo piano, per il momento, i rischi associati alla forte crescita dell'indebitamento pubblico".