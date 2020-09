Prometeia: Italia fuori da crisi nel 2023, fondi Next Generation EU saranno utilizzati solo al 70%

Laura Naka Antonelli 25 settembre 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

"La crisi da Covid-19 ha portato l'economia italiana ai livelli di 'benessere economico' degli anni '90. Il punto di minimo è stato superato tra aprile e maggio, e il rimbalzo sta assumendo una forma a “V”, ma la ripresa rimane in salita: Prometeia in particolare prevede che i fondi del Next Generation EU verranno utilizzati dall'Italia solo al 70% del totale, a causa delle storiche difficoltà del nostro Paese a scegliere e portare a termine progetti di investimento con scadenze così stringenti". Così Prometeia, società italiana di consulenza e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese, nel rapporto di previsione di settembre.