Profumo (Leonardo): 'Appena sarà possibile, Drs andrà sul mercato'

“Appena ci sono le condizioni di mercato per fare un'operazione di successo noi faremo un'operazione di successo” cos’ l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio a proposito della quotazione della controllata americana Drs. “Avevamo fatto il filing per la quotazione, continuiamo ad aggiornarlo in modo continuativo, chiaramente tutto dipenderà dalle condizioni di mercato” continua Profumo."Non ho la sfera di cristallo, quando vediamo le condizioni di mercato opereremo. Non siamo a Natale, tra qua e Natale c'è l'autunno'. 'Quando a febbraio abbiamo posposto l'operazione, i temi fondamentali erano che cosa succederà al bilancio della difesa degli Stati Uniti e l'inflazione - ha aggiunto Profumo.