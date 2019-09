Prodi fa gli auguri a 'governo Orsola' e su Pil Italia dice: 'meglio avere più crescita che meno debito'

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Cosa è meglio per l'Italia: avere più crescita o meno debito? Più crescita, risponde l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che giorni fa ha lanciato l'appello per la formazione di un governo Orsola-Ursula, concretizzata con il nuovo esecutivo giallorosso M5S-PD."Evidentemente più Pil, perchè se non abbiamo più prodotto interno lordo abbiamo più debito", ha detto a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si è aperto oggi e che si concluderà domenica 8 settembre. Prodi ha risposto a chi gli domandava se per l'Italia fosse meglio presentare a Bruxelles un programma basato su una crescita del Pil o su un calo del debito.L'ex numero uno della Commissione europea ha precisato comunque che, "sebbene la via per diminuire il debito pubblico" sia quella di "più crescita", bisogna essere anche attenti alle spese, perché non è che se uno cresce può spendere quello che vuole".Romano Prodi ha tenuto a precisare, anche, che "con il mio governo siamo riusciti a diminuire di dieci punti il rapporto debito/Pil perché crescevamo". E ha sottolineato, facendo gli auguri al governo giallorosso M5S-PD:"Faccio un augurio alla maggioranza affinché si chiami Orsola".