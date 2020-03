Prodi: "come in guerra: è una crisi della domanda e dell'offerta"

Daniela La Cava 29 marzo 2020 - 22:58

MILANO (Finanza.com)

"Siamo come in guerra. Non è la crisi del 2008: è una crisi della domanda e dell'offerta". Lo ha detto Romano Prodi nel corso del programma "Che tempo che fa". Soffermandosi sul tema Europa, Prodi ha dichiarato: "La Bce ha messo a disposizione tanti soldi, ma non è abbastanza perché non c'è una strategia per il futuro". Secondo Prodi è necessaria "una strategia comune anche per le imprese, come stanno facendo in America". L'ex premier ha poi aggiunto, anche alla luce delle decisioni dell'ultimo consiglio europeo: "gli olandesi devono capire: se succede una grande crisi a chi vendono i loro tulipani?"