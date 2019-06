Procedura infrazione non ancora avviata, Moscovici: 'valuteremo nuovi dati'. E poi in italiano: 'la mia porta è aperta'

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2019 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare una procedura di infrazione contro il paese per debito eccessivo.L'Italia - lo si legge nel rapporto sul debito italiano diramato da Bruxelles - non ha "rispettato la regola del debito nel 2018, nel 2019, e non lo farà neanche nel 2020", motivo per cui la "procedura per debito eccessivo è giustificata".Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione, sottolinea tuttavia che la procedura non è stata ancora avviata, e una conferma in tal senso arriva anche dal commissario agli Affari monetari Pierre Moscovici, che ribadisce che nessuna procedura formale è stata lanciata.Questo, spiega, perché ci sono delle misure che spettano ai governi. Inoltre, "come avviene sempre con tutti gli Stati, siamo pronti a valutare nuovi dati che potrebbero modificare la nostra analisi". Moscovici ha parlato nel corso della conferenza stampa indetta dopo la pubblicazione del pacchetto di primavera:"Siamo chiari, non stiamo aprendo oggi la procedura", ha detto ancora, Moscovici dicendo poi in italiano: "La mia porta rimane aperta".