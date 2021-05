Private equity: Progressio Sgr investe in ATK Sports

Daniela La Cava 28 maggio 2021 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Progressio sgr, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti III, rileva una quota di maggioranza del capitale di ATK Sports, affiancando la famiglia Indulti che manterrà la guida operativa della società con la nomina di Davide Indulti ad amministratore delegato. ATK Sports, fondata nel 1998 grazie all’intuito e alle competenze di Giovanni Indulti, è un’azienda meccanica attiva nello sviluppo, progettazione e produzione di attacchi e accessori per sci alpinismo per conto terzi e a marchio proprio (ATK BINDINGS), utilizzati dalla maggior parte degli atleti partecipanti alla Coppa del Mondo. La società, al centro della rinomata “Motor Valley” emiliana, ha chiuso il 2020 con ricavi per oltre 9 milioni di euro, di cui circa l’85% all’estero.Obiettivo del fondo Progressio, si legge nella nota, è quello di supportare la società e gli imprenditori in un percorso di sviluppo che si focalizzerà sul consolidamento del posizionamento competitivo in Europa, sull’espansione negli USA e sulla continua ricerca di soluzioni meccaniche e tecnologiche innovative da applicare anche a settori adiacenti. Il piano di sviluppo potrà inoltre prevedere acquisizioni mirate al completamento dell’offerta.