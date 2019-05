Private equity: Ardian investe nella società farmaceutica svizzera Sintetica

simone borghi 23 maggio 2019 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Ardian, operatore di private equity leader a livello mondiale, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Sintetica, azienda farmaceutica svizzera fondata nel 1921. In virtù dell’accordo, gli attuali azionisti reinvestiranno in Sintetica con una quota di minoranza.Sintetica è specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di soluzioni iniettabili sterili tra cui farmaci anestetici, analgesici e adrenergici. Nel 2018, Sintetica ha generato circa 75 milioni di franchi svizzeri di fatturato, in forte crescita negli ultimi anni (+31% CAGR nel periodo 2016-2018).Yann Chareton, Managing Director di Ardian, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter affiancare Sintetica nella sua nuova fase di crescita, continuando ad investire sull’innovazione e la qualità dei prodotti. Grazie al network globale di Ardian e alla nostra esperienza di partnership con imprenditori e manager, intendiamo supportare la società nello sviluppo del piano strategico in continuità con il percorso di crescita già intrapreso”.