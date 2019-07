Private Equity: Ambienta di nuovo premiata con lo SWEN ESG Best Honour Award

simone borghi 1 luglio 2019 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Per il secondo anno consecutivo Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha vinto l’ESG Best Practices Honours conferito da SWEN Capital Partners come riconoscimento per il suo impegno nell’applicazione dei principi ESG.L’evento ESG premia ogni anno le società che aiutano i business a trasformare i loro modelli economici per far fronte alle sfide sociali e ambientali. Questo risultato giunge a seguito di un anno molto importante per Ambienta, durante il quale la società ha completato quattro nuovi investimenti, tra i quali l’acquisizione di Aromata e di Phoenix International, che segnano l’inizio degli investimenti per il fondo Ambienta III, chiuso nel 2018.Nello stesso periodo, Ambienta ha inoltre portato a termine tre cessioni, tra le quali l’exit di Lakesight Technologies, che ha generato un ritorno pari a 10 volte il capitale investito e un IRR superiore al 50%. Gli ultimi 12 mesi hanno infine rappresentato un periodo di intensa crescita per il team di Ambienta, che ha rafforzato con 10 assunzioni i suoi uffici di Milano, Düsseldorf e Londra.Il riconoscimento si aggiunge ad una serie di recenti premi vinti da Ambienta, tra cui il 2018 Firm of the Year in Italy di Private Equity International, il Real Deals 2018 Continental Regional Private Equity House of the Year e il 2018 Best European Private Equity Growth Manager di Private Equity Wire.