Private Equity: Ambienta completa la vendita di Safim

simone borghi 23 settembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha completato la vendita della società partecipata Safim a DexKo, leader mondiale nella produzione di telai motorizzati, chassis e altri componenti ingegnerizzati per rimorchi.Safim è un produttore leader di componenti critici che massimizzano sicurezza ed efficienza energetica nel funzionamento dei circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti off-highway e rimorchi. I componenti idraulici di Safim sono progettati per ridurre le dispersioni di energia nei veicoli off-highway attraverso soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, con la conseguente riduzione di circa 8.000 tonnellate di CO2 stimate nel solo 2018.Il programma proprietario di Ambienta “ESG in Action” ha consentito a Safim di trasformare il proprio set-up organizzativo e produttivo. L’organizzazione aziendale è stata rafforzata attraverso una serie di innesti manageriali, e, in ambito produttivo, sono state implementate numerose iniziative, incluso il re-layout dello stabilimento, conseguendo significative efficienze e un raddoppio nella capacità produttiva dell’impianto.Tutto ciò ha permesso a Safim di raddoppiare i ricavi e aumentare la propria redditività in 24 mesi, guadagnando una crescente visibilità e interesse strategico all’interno del proprio settore. Una perfetta esecuzione ed il pieno raggiungimento delle iniziative strategiche previste dal proprio piano industriale ha consentito ad Ambienta di cogliere tale interesse anticipatamente, portando alla vendita a DexKo. Il gruppo ha registrato una crescita significativa sia organica sia attraverso acquisizioni e rappresenta un solido approdo per Safim con ricavi superiori a 1,5 miliardi di dollari.