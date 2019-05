Private Equity: Ambienta acquisisce Phoenix International

simone borghi 21 maggio 2019 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha annunciato l’acquisizione di Phoenix International. Fondata nel 1972 e con sede a Verdello, in provincia di Brescia, Phoenix è leader europeo nella progettazione, produzione e vendita di matrici per l’estrusione di profili di alluminio per applicazioni nel settore industriale, dell’edilizia e dei trasporti. Il valore del mercato di riferimento di Phoenix è stimato attestarsi a circa 1 miliardo di euro ed è previsto in crescita ad un tasso medio annuo del 4-5% nei prossimi 5 anni.Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: “L’acquisizione di Phoenix International segna l’ingresso di Ambienta nell’industria dell’alluminio, a dimostrazione di come i materiali sostenibili stiano progressivamente trasformando molti settori industriali permettendo allo stesso tempo di ottenere importanti efficienze e ridurre l’impatto ambientale delle attività industriali. Come obiettivo strategico di medio periodo per Phoenix, ci siamo prefissati di accelerare ulteriormente il processo di internazionalizzazione e di consolidare la sua leadership a livello mondiale.”