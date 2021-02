Primo Btp Green in arrivo, Tesoro punterà su scadenza lunga

Titta Ferraro 25 febbraio 2021 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Tutto pronto per il primo Btp green che verrà proposto agli investitori dall'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il Quadro di riferimento per le emissioni dei BTP Green (Green Bond Framework) che illustra la strategia ambientale dell'Italia e i quattro meccanismi essenziali che accompagneranno l’emissione dei BTP Green: i criteri di selezione delle spese presenti nel bilancio dello Stato ritenute ammissibili per le emissioni di BTP Green, l’uso del ricavato delle varie emissioni, il monitoraggio di tali spese e l'impatto ambientale delle stesse.Davide Iacovoni, capo della direzione del Debito pubblico al ministero dell'Economia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto ha affermato che l'emissione è imminente. L'esponente di spicco del MEF ha aggiunto che l'intenzione è puntare su scadenze lunghe in modo da dare una certa liquidità a titoli che si intende riaprire nel corso del tempo.