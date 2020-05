Prima emissione TAP: Tesoro colloca Btp 2026 e 2028 per 1 miliardo

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha reso noti i riscontri della prima emissione “Tap”, ossia il collocamento di titoli non più in corso di emissione tramite piattaforma elettronica e riservata agli specialisti.L'emissione ha visto il collocamento di Btp per un miliardo di euro complessivo. Nel dettaglio è stata piazzata la 19esima tranche del Btp con scadenza 1 marzo 2026 e cedola annuale al 4,5% per un importo di 467 milioni di euro al tasso medio ponderato dell'1,445%. Assegnata anche la 17esima tranche del Btp con scadenza 1 febbraio 2028 e cedola al 2% al tasso medio dell'1,676%.