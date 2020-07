Prima Assicurazioni: premi raddoppiano e in sei mesi toccano i 115,1 mln

Alessandra Caparello 16 luglio 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Primo semestre 2020 con risultati in forte crescita e in linea con le attese nonostante il lockdown che ha colpito l’economia italiana in primavera per Prima Assicurazioni.La tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni registra nei primi sei mesi dell’anno 115,1 milioni di euro di raccolta premi, in aumento del 94% rispetto ai 59,3 milioni dello stesso periodo del 2019. Prima Assicurazioni supera i 700 mila clienti attivi a giugno e alla fine del mese i clienti attivi sono 737 mila, il 100% in più nel confronto con i 367 mila di un anno prima.Nei primi sei mesi del 2020, Prima Assicurazioni ha venduto oltre 462 mila polizze, con un incremento del 90% rispetto alle quasi 243 mila polizze vendute tra gennaio e giugno 2019. “I risultati – commenta il General Manager di Prima Assicurazioni, George Ottathycal – continuano a mostrare una crescita forte e in linea con i nostri obiettivi. Il leggero rallentamento registrato durante il lockdown, infatti, è stato più che compensato da una sostenuta nuova accelerazione del business con la ripresa delle attività. L'aspettativa di un risparmio, più che mai cercato in un momento congiunturale così complesso, ha portato molte persone a cercare nuove opzioni sull’Rc auto e una tech company come la nostra, grazie al team di professionisti e all’approccio 'data-driven', ha saputo rispondere generando benefici significativi in termini di tariffe e qualità dei servizi”.