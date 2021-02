Prezzo benzina in salita ininterrotta dal 16 novembre, stangata da 113 euro su base annua

Titta Ferraro 8 febbraio 2021 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, salgono al distributore i prezzi praticati per la benzina, sfiorando quota 1,5 euro al litro."Gli aumenti dei carburanti, secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, durano ininterrottamente dal 16 novembre 2020, con un rialzo di 9,5 cent al litro sia per la benzina (9,453) che per il gasolio (9,426) rispetto agli ultimi dati settimanali disponibili, relativi al 1° febbraio. Insomma, su un pieno di 50 litri di carburanti c'è stato un aggravio di 4,73 euro per la benzina e 4,76 euro per il gasolio. Su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura, considerando i consumi pre-lockdown di due pieni di carburanti al mese, pari a 113 euro all'anno per la benzina e 114 euro per il gasolio" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.