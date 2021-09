Prezzi elettricità: impatto per Enel variabile da worst a best case in attesa dei dettagli (analisti)

Alessandra Caparello 15 settembre 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

IlGoverno Spagnolo ha presentato il piano per la riduzione dei prezzi dell’elettricità ai consumatori finali, a valle dell’incremento dei costi commodities. Secondo Equita, il giudizio sugli interventi è negativo (peggioramento environment regolatorio) e l’impatto per Enel andrà chiarito con i dettagli e potrebbe variare da un worst case one off di 1 miliardo di euro a un best case di circa 100-200 milioni nel caso di conteggio degli hedge già chiusi. In questo momento il titolo Enel a Piazza Affari segna un calo del 2,03% a 7,28 euro.