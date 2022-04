Prezzi eccessivi nel traghettamento sullo Stretto di Messina: maxi multa per Caronte & Tourist

Alessandra Caparello 12 aprile 2022 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Caronte & Tourist S.p.A. multata per oltre 3,7 milioni di euro dall’Antitrust. L’Autorità in particolare ha accertato che C&T, in posizione di assoluta dominanza nel traghettamento passeggeri con auto al seguito sullo Stretto di Messina, ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori. Secondo l’Autorità Antitrust, l’illecito concorrenziale è grave anche considerando l’area geografica interessata, ossia lo Stretto di Messina; il potere economico di C&T; la tipologia di servizio erogato, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di persone che ogni anno - abitualmente o solo nel periodo estivo - devono attraversare lo Stretto di Messina con il proprio autoveicolo.