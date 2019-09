Prezzi case potrebbero salire nei prossimi mesi fino al 3% nelle grandi città

Valeria Panigada 30 settembre 2019 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Ilmercato immobiliare italiano potrebbe dare un colpo di reni sul finire d'anno. Secondo gli esperti di Tecnocasa, nei prossimi mesi, in chiusura del 2019, i prezzi delle case potrebbero salire nelle grandi città, con una crescita dei valori dall'1 al 3 per cento. Nelle realtà più piccole e intermedie, come i comuni dell’hinterland e i capoluoghi di provincia, i prezzi rimarranno stabili.