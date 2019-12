Prezzi case giù anche nel 2019, tra le città tre grandi eccezioni positive

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

L’indice annuale dei prezzi delle abitazioni usate in Italia, realizzato da Idealista e relativo al IV trimestre 2019, evidenzia che il prezzo medio dell’usato è sceso di 47 euro rispetto al dicembre 2018, a 1.706 euro/m². Emerge una discesa delle valutazioni in tutte le regioni ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia (5,5%), Trentino-Alto Adige (2%), Valle d'Aosta (1,3%) e Toscana (0,4%).Tra le grandi città spiccano andamenti controcorrente con Firenze (7,2%), Bologna (6,4%) e Milano (4,6%) che vedono le valutazioni salire con decisione; giù invece Roma (-2%) e Napoli (-8,5%). Per la realizzazione di questo indice sono stati analizzati i dati di 548.739 annunci di abitazioni pubblicati su idealista nel periodo in esame, per un totale di 3.614 comuni monitorati.