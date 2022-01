Prezzi carburanti in salita: finita discesa prezzi che durava da quasi 2 mesi (Unc)

Redazione Finanza 11 gennaio 2022 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica (Mite), i prezzi dei carburanti sono ancora in salita."Si conferma che è finita la discesa dei prezzi dei carburanti che durava ininterrottamente da quasi due mesi, dall'8 novembre 2021, e che invece si è interrotta con l'inizio dell'anno. La benzina, in modalità self service, raggiunge i 1,733 euro al litro, il gasolio, arriva a 1,598 euro al litro. Un rincaro settimanale notevole, pari a 0,50 cent per un pieno da 50 litri, sia per il gasolio che per la benzina (0,52 cent)", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc)."In un anno esatto, dalla rilevazione dell'11 gennaio 2021, quando la benzina era pari a 1.450 euro al litro e il gasolio a 1.325 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 17 cent in più per la benzina e 13 euro e 65 cent in più per il gasolio, con un'impennata, rispettivamente, del 19,5% e del 20,6%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 340 euro all'anno per la benzina e a 328 euro per il gasolio", conclude Dona.